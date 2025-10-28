Bohai Ferry zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bohai Ferry hat sich am 25.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,36 CNY, nach 0,330 CNY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 700,0 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 646,3 Millionen CNY in den Büchern standen.

