Boise Cascade LLC Aktie
WKN DE: A1KCND / ISIN: US09739D1000
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03.11.2026 03:39:58
Boise Cascade Company Bottom Line Advances In Q3
(RTTNews) - Boise Cascade Company (BCC) announced a profit for its third quarter that Increased, from last year
The company's earnings totaled $36.39 million, or $1.04 per share. This compares with $21.77 million, or $0.58 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 8.0% to $1.802 billion from $1.668 billion last year.
Boise Cascade Company earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $36.39 Mln. vs. $21.77 Mln. last year. -EPS: $1.04 vs. $0.58 last year. -Revenue: $1.802 Bln vs. $1.668 Bln last year.
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