Boise Cascade LLC: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Boise Cascade LLC hat am 04.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,50 USD, nach 1,06 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Boise Cascade LLC im vergangenen Quartal 1,50 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Boise Cascade LLC 1,54 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at