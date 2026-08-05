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05.08.2026 06:31:29
Boise Cascade LLC informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Boise Cascade LLC veröffentlichte am 03.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,63 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,64 USD erwirtschaftet worden.
Boise Cascade LLC hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,83 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,74 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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