Boise Cascade LLC legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Boise Cascade LLC hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,24 USD gegenüber 1,78 USD im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,57 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,46 Milliarden USD.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 0,145 USD je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 1,44 Milliarden USD gerechnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 3,53 USD beziffert, während im Vorjahr 9,57 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6,40 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 6,72 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 3,43 USD je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 6,38 Milliarden USD gerechnet.

