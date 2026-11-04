Boise Cascade LLC legte Quartalsergebnis vor

Boise Cascade LLC hat am 02.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,04 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,580 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Boise Cascade LLC mit einem Umsatz von insgesamt 1,80 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,67 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 8,06 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at