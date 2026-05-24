Cascade CorpShs Aktie
WKN: 889268 / ISIN: US1471951012
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24.05.2026 15:55:00
Boise Cascade Stock Is Down 23%. One Investor Just Trimmed $27 Million
On May 15, 2026, Concentric Capital Strategies disclosed in a Securities and Exchange Commission filing that it sold 336,881 shares of Boise Cascade (NYSE:BCC) last quarter, an estimated $26.99 million transaction based on quarterly average pricing.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated May 15, 2026, Concentric Capital Strategies reduced its position in Boise Cascade Company by 336,881 shares. The estimated value of the trade was $26.99 million, based on the average closing price for the quarter ended March 31, 2026. The stake's value at quarter-end dropped by $24.60 million, reflecting both the sale and stock price movement.Boise Cascade Company manufactures wood products and distributes building materials in the United States and Canada to serve the construction and home improvement markets. The company maintains a broad distribution network and manufacturing capabilities, supporting a diverse customer base across residential and commercial construction sectors.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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