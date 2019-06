BoJ-Chef Kuroda: Monetäre Lockerung "ohne Zögern", falls nötig

Von Megumi Fujikawa

TOKIO (Dow Jones)--Der Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), Haruhiko Kuroda, hat erklärt, dass die Zentralbank bereit ist, die Geldpolitik wenn nötig zu lockern. Er fügte aber hinzu, dass eine Lockerung durch andere große Zentralbanken allein nicht zu einer solchen Entscheidung führen werde. "Wir werden, ohne zu zögern, zusätzliche Lockerungsmaßnahmen ergreifen, wenn wir eine Abschwächung an der Dynamik in Richtung 2 Prozent Inflation sehen", sagte Kuroda bei der Pressekonferenz nach der Ratssitzung der BoJ am Donnerstag.

Kuroda ergänzte, eine Zentralbank solle eine Politik in Betracht ziehen, die auf den Wirtschafts- und Preisbedingungen ihres eigenen Landes basiere. Zuvor hatte der BoJ-Rat beschlossen, an seinem Kurs der ultralockeren Geldpolitik festzuhalten und bekräftigte die Absicht, die Zinsen bis mindestens etwa im Frühjahr 2020 sehr niedrig zu halten. Das Ziel für den kurzfristigen Zinssatz bleibt bei minus 0,10 Prozent, die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen soll weiter um 0 Prozent gehalten werden.

Kuroda sagte weiter, die BoJ wolle die "kraftvolle Lockerung" geduldig fortsetzen. Optionen für eine weitere Lockerung seien Zinssenkungen, Käufe von japanischen Staatsanleihen und eine Ausweitung der Geldbasis. Über die Zielspanne für die zehnjährigen Staatsanleihe denke die BoJ "flexibel".

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 20, 2019 04:21 ET (08:21 GMT)