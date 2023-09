BoJ-Gouverneur Ueda hält an lockerer Geldpolitik fest

TOKIO (Dow Jones)--Der Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), Kazuo Ueda, ist sich nach eigener Aussage nicht sicher, wann Japan dauerhaft eine Inflation von 2 Prozent erreichen kann. Er versprach, die lockere Geldpolitik fortzusetzen: "Was die kurzfristigen Zinssätze betrifft, so werden wir sie so lange negativ halten, bis unser Ziel erreicht ist", sagte Ueda bei einer Pressekonferenz. Das Erreichen des Inflationsziel sei immer noch nicht absehbar.

Zuvor hatte der Geldpolitische Rat der BoJ den Zinssatz für Bankeinlagen bei minus 0,10 Prozent belassen und die harte Obergrenze für die Rendite zehnjähriger japanischer Staatsanleihen bei 1,0 Prozent.

Eine Änderung der Geldpolitik werde in Betracht gezogen, wenn die BoJ zuversichtlich sei, dass das Preisziel erreichbar ist, sagte Ueda. Er sehe allerdings immer noch das Risiko einer zu frühen Straffung der Geldpolitik.

