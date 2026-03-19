Impact Holdings Aktie
WKN DE: A0RA7S / ISIN: GB00B3DFYL18
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19.03.2026 05:21:04
BOJ holds rates steady, warns of Iran war impact on inflation
Two hawkish board members dissent to the central bank’s projection on how soon inflation may durably hit its targetWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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