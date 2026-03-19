Impact Holdings Aktie
WKN DE: A0RA7S / ISIN: GB00B3DFYL18
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19.03.2026 05:21:04
BOJ holds rates steady, warns of Iran war impact on inflation outlook
Japan’s heavy reliance on Middle East oil may worsen the hit to corporate profits and the economy from rising fuel costsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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