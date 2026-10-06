Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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06.10.2026 08:32:18
BOJ may signal underlying inflation has hit 2% goal: sources
The BOJ raised its key rate to a 31-year high last monthWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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