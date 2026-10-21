BOK Financial Aktie
WKN: 923203 / ISIN: US05561Q2012
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22.10.2026 00:00:02
BOK Financial: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 20, 2026, BOK Financial (NASDAQ:BOKF) reported net income of $159.9 million. The regional bank's short balance sheet duration cushions capital against benchmark interest rate swings.
Three things management said stand out.
The bank reaps expanding yield as maturing lower-yielding securities roll into higher market rates, supporting net interest margin (NIM, the percentage difference between interest earned on assets and paid on liabilities). This recurring cash flow reinvestment generates steady top-line growth without taking on extra duration risk.
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