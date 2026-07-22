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22.07.2026 06:31:29
BOK Financial: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
BOK Financial hat am 20.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Es stand ein EPS von 2,92 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BOK Financial noch ein Gewinn pro Aktie von 2,19 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 874,3 Millionen USD – ein Plus von 3,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BOK Financial 842,6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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