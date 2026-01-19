BOK Financial öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

BOK Financial lud am 16.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,89 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,12 USD je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BOK Financial im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 872,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 872,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 9,17 USD beziffert. Im Vorjahr waren 8,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 3,36 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 3,50 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

