BOK Financial vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

BOK Financial hat am 19.01.2022 die Bücher zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 1,71 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BOK Financial 2,21 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 11,47 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 423,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 478,3 Millionen USD umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 8,95 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte BOK Financial ein EPS von 6,19 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 6,90 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1,79 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,92 Milliarden USD umgesetzt.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 9,07 USD geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 1,87 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at