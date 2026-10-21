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21.10.2026 06:31:29
BOK Financial vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
BOK Financial hat am 19.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,64 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,22 USD je Aktie in den Büchern standen.
Das vergangene Quartal hat BOK Financial mit einem Umsatz von insgesamt 867,6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 854,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 1,49 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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