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22.04.2026 06:31:29
BOK Financial zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
BOK Financial hat am 20.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,58 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,86 USD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 820,2 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 3,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 794,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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