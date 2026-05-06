Troops Aktie
WKN DE: A3C7PV / ISIN: KYG9094C1042
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06.05.2026 02:43:19
Boko Haram militants kill at least 23 troops in Chad attack
Chad's President Mahamat Idriss Deby Itno vowed to eradicate Boko Haram after the "cowardly" attack. Boko Haram is one of several armed groups operating around Lake Chad.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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