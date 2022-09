Bol d‘Or: Technisches Problem bremst Polesetter BMW Motorrad World Endurance Team im Rennen aus.

Das Saisonfinale der FIM Endurance World Championship (FIM EWC), die Jubiläumsausgabe des Bol d’Or in Le Castellet (FRA), begann für das BMW Motorrad World Endurance Team mit der umjubelten ersten FIM-EWC-Poleposition, endete jedoch mit einer Enttäuschung. Das Team schied aufgrund eines technischen Problems vorzeitig aus, nachdem es in den ersten Rennstunden an der Spitze gekämpft hatte.