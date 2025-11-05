Bolak: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Bolak hat am 03.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Bolak hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 17,01 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 10,00 KRW je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11,93 Milliarden KRW – eine Minderung von 5,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 12,63 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at