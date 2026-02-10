Bolak: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Bolak hat sich am 09.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,25 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren -48,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,40 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 3,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,78 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 38,80 KRW eingefahren. Im Vorjahr waren -25,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,28 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 50,12 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 47,60 Milliarden KRW im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at