Bolak hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Bolak gab am 29.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 9,07 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 11,21 Milliarden KRW, gegenüber 13,05 Milliarden KRW im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 14,11 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at