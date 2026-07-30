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30.07.2026 06:31:29
Bolak stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Bolak hat am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS belief sich auf 15,54 KRW gegenüber 18,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bolak in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,05 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 12,49 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 13,73 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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