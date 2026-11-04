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04.11.2026 06:31:28
Bolak veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Bolak hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 10,90 KRW, nach 17,00 KRW im Vorjahresvergleich.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bolak in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,35 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11,41 Milliarden KRW im Vergleich zu 11,93 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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