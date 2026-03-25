Bold Eagle Acquisition A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Bold Eagle Acquisition A gab am 23.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde mit 0,07 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,070 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Bold Eagle Acquisition A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,310 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,070 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at