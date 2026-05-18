Bold Eagle Acquisition A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Bold Eagle Acquisition A präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Bold Eagle Acquisition A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,07 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,080 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at