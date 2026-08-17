Bold Eagle Acquisition A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bold Eagle Acquisition A hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0,03 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bold Eagle Acquisition A 0,080 USD je Aktie eingenommen.

Redaktion finanzen.at