Bold Eagle Acquisition A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bold Eagle Acquisition A stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,01 USD. Im Vorjahresviertel hatte Bold Eagle Acquisition A 0,080 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at