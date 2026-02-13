MercadoLibre Aktie
WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023
|
13.02.2026 19:35:56
Bold Prediction: MercadoLibre Is About to Soar. Here's Why.
MercadoLibre's (NASDAQ: MELI) stock has stayed nearly flat this year. The Latin American e-commerce and fintech giant is still growing like a weed, but concerns about the region's macro headwinds and political instability seem to be compressing its valuation. Nevertheless, I believe it will bounce back in the near future for three simple reasons.Image source: Getty Images.First, the company has plenty of room to grow. It served 76.8 unique active buyers in its latest quarter, but it still generates most of its revenue in Brazil, Argentina, and Mexico. It's expanding into higher-growth markets like Chile, Colombia, Peru, and Ecuador, and it might return to Venezuela (which it exited in 2017) after the recent U.S. military intervention.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
