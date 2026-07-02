02.07.2026 17:03:14

Boliden Confirms Talk With Nexa, Votorantim For Potential Acquisition Of Nexa Shares

(RTTNews) - Boliden AB (BLS.TO, BOL.TO, BDNNF, BOL.ST) Thursday confirmed that it is in discussions with Nexa Resources and Votorantim, regarding a potential acquisition of Votorantim's shares in Nexa Resources.

Votorantim is the majority owner of Nexa Resources.

Boliden said that there is no certainty that any transaction will take place, nor the terms of any such transaction would be.

On Stockholm, Boliden shares are down 7.40 or 1.37 percent at 533.40.

Boliden is planning announce its second quarter interim report on July 21.

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