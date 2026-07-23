Boliden Redemption Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Boliden Redemption Registered hat am 21.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 7,80 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Boliden Redemption Registered 2,02 SEK je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 25,73 Milliarden SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,29 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at