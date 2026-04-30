Boliden Redemption Registered präsentierte Quartalsergebnisse

Boliden Redemption Registered stellte am 28.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 13,45 SEK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 7,99 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 31,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 21,12 Milliarden SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 27,82 Milliarden SEK ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at