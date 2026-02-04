Boliden Redemption Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Boliden Redemption Registered hat am 03.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 15,31 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 10,94 SEK je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 28,13 Milliarden SEK – ein Plus von 9,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boliden Redemption Registered 25,79 Milliarden SEK erwirtschaftet hatte.

Boliden Redemption Registered hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 33,39 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 36,65 SEK je Aktie gewesen.

Der Jahresumsatz wurde auf 93,51 Milliarden SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 89,21 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at