Boliden Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Boliden Registered hat am 03.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 15,31 SEK gegenüber 10,95 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,10 Prozent auf 28,13 Milliarden SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 25,79 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 10,65 SEK gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 26,82 Milliarden SEK geschätzt.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 33,39 SEK. Im letzten Jahr hatte Boliden Registered einen Gewinn von 36,65 SEK je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 4,82 Prozent auf 93,51 Milliarden SEK aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 89,21 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 28,36 SEK je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 92,22 Milliarden SEK gerechnet.

Redaktion finanzen.at