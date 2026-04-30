Boliden Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Boliden Registered hat am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 13,45 SEK. Im Vorjahresviertel waren 7,99 SEK je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Boliden Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,73 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 27,82 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren 21,12 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 13,29 SEK gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 28,77 Milliarden SEK gesehen.

Redaktion finanzen.at