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23.07.2026 06:31:29
Boliden Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Boliden Registered veröffentlichte am 21.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,81 SEK beziffert, während im Vorjahresquartal 2,02 SEK je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 25,73 Milliarden SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,29 Milliarden SEK in den Büchern standen.
Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 7,68 SEK sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 29,44 Milliarden SEK gelegen.
Redaktion finanzen.at
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