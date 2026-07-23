23.07.2026 06:31:29

Boliden Un hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Boliden Un lud am 21.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,67 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,420 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,20 Prozent auf 2,75 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,31 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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