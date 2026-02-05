Boliden Un legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Boliden Un veröffentlichte am 03.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,26 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Boliden Un ein EPS von 2,03 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,99 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 25,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,39 Milliarden USD in den Büchern standen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 6,81 USD. Im letzten Jahr hatte Boliden Un einen Gewinn von 6,93 USD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Boliden Un mit einem Umsatz von insgesamt 9,53 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 8,44 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 13,00 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at