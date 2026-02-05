|
05.02.2026 06:31:28
Boliden Un legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Boliden Un veröffentlichte am 03.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,26 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Boliden Un ein EPS von 2,03 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,99 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 25,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,39 Milliarden USD in den Büchern standen.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 6,81 USD. Im letzten Jahr hatte Boliden Un einen Gewinn von 6,93 USD je Aktie eingefahren.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Boliden Un mit einem Umsatz von insgesamt 9,53 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 8,44 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 13,00 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow fester erwartet -- ATX höher -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende etwas höher. Der deutsche Leitindex setzt sich in der Gewinnzone fest. Der Dow dürfte auf Erholungskurs gehen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.