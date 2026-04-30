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30.04.2026 06:31:29
Boliden Un mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Boliden Un äußerte sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Boliden Un hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,94 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,50 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde auf 3,04 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,98 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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