LA Holdings Aktie
WKN DE: A2P59E / ISIN: JP3968300008
|
28.02.2026 11:11:20
Bolivia: 15 killed in cargo plane crash near La Paz
The military cargo plane was carrying Bolivian banknotes which scattered on the highway upon impact. The police tried to disperse locals who rushed to grab the money.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
