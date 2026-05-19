Paz Aktie
ISIN: CL0000001918
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19.05.2026 07:19:22
Bolivia: Clashes in La Paz as protesters demand President Paz's ouster
Riot police fired tear gas at demonstrators in Bolivia's capital, La Paz, while road blockades deepened shortages of fuel, food and medical supplies.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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