Paz Aktie
ISIN: CL0000001918
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15.05.2026 08:19:20
Bolivia miners clash with police, President Paz under fire
Bolivian miners are calling for President Rodrigo Paz to resign, just six months after he was sworn into office. The Andean nation is going through its worst economic crisis in a generation.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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