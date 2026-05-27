Universal Music Aktie
WKN DE: A3C291 / ISIN: NL0015000IY2
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27.05.2026 14:01:16
Bolloré deals blow to Ackman’s €55bn offer for Universal Music
Chief of family group controlling nearly a third of UMG shares says bid should be rejectedWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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