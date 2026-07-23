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23.07.2026 06:31:29
Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV (A) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV (A) präsentierte in der am 20.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,80 MXN vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV (A) ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,800 MXN in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,20 Milliarden MXN vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,11 Milliarden MXN in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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