Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV (A) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV (A) hat am 22.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,79 MXN. Im Vorjahresviertel waren 0,900 MXN je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV (A) 1,21 Milliarden MXN umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,13 Milliarden MXN erwirtschaftet worden.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,724 MXN gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 1,18 Milliarden MXN geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.at