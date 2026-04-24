Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV Un hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV Un hat am 22.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Mit einem EPS von 0,22 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV Un mit 0,220 USD je Aktie genauso viel verdiente.

Der Umsatz lag bei 69,0 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 24,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 55,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at