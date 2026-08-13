Bolt Biotherapeutics gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Bolt Biotherapeutics hat am 11.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei -4,57 USD. Ein Jahr zuvor waren -4,460 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 99,44 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at