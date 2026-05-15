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15.05.2026 06:31:29
Bolt Biotherapeutics öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Bolt Biotherapeutics hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 4,31 USD. Im Vorjahresquartal hatten -5,800 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 97,54 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,2 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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