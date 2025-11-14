Bolt Biotherapeutics: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Bolt Biotherapeutics hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 3,72 USD. Im Vorjahresquartal waren -8,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 90,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,1 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,2 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at